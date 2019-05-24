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تنبیھات متقدمة بھطول أمطار على 3 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للھیئة العامة للأرصاد، عدة تنبیھات باستمرار ھطول الأمطار في الرياض ومكة المكرمة حتى الساعات الأولى من صباح الیوم (الجمعة).
وأوضح النظام أن منطقة الرياض تحديداً محافظات الأفلاج والسلیل ووادي الدواسر، سیتواصل فیھا ھطول أمطار خفیفة إلى متوسطة مصحوبة بحالة تدنٍّ في مدى الرؤية؛ بسبب نشاط في الرياح السطحیة، لافتاً إلى أن تلك الحالة ستستمر حتى الساعة الخامسة صباحاً.
وأشارت الأرصاد إلى أن تلك الحالة ستشھدھا أيضاً منطقة مكة المكرمة خاصة جدة، وكذلك منطقة نجران وتحديداً بدر الجنوب وثار وشرورة ويدمة.
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