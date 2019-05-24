أمانة الرياض توضح حقيقة نيتها هدم مسجد بحي اليرموك

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانًا، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بشأن ما أثير عن نيتها هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك.

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وقالت الأمانة في بيانها “إشارة للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، نودّ التأكيد بعدم صحة ما ذُكر، وبأن المسجد نظامي، وهناك شكوى تعدٍّ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار 55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه”.

وكان مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل زعم استعداد أمانة الرياض لهدم المسجد وهو ما ثبت عدم صحته ونفته الأمانة جملة وتفصيلًا.