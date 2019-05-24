فيديو.. المدني يكشف الحالة الصحية لطفل سيل نجران.. راقبوا أطفالكم

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن حالة الطفل الذي تمّ تداول مقطع سقوطه وسط السيل بمنطقة نجران، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت المديرية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم إنقاذ الطفل، وحالته الصحية جيدة، ولله الحمد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع لمراقبة أطفالهم وعدم تعريض حياتهم للخطر.

وكانت فرق الدفاع المدني بنجران قد باشرت مساء أمس الخميس إخلاء ٣ عوائل بحي دحضة وعائلة مكونة من ٩ أشخاص بحي الأثايبة بسبب دخول مياه الأمطار لمنازلهم، كما تم إخراج ٣ أشخاص احتجزوا بوادي عرقان و ١٥ شخص احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجميعهم بصحة جيده ولله الحمد.