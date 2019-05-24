أكثر من ٣ ملايين مصلّ بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - واس

أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الحشود التابعة للإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة, مرئياتها لعدد المصليين في المسجد النبوي خلال الـ15يوماً الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الحشود بالوكالة المهندس عبدالعزيز بن أسامة النعمان, أن قسم الإحصاء والتقارير بالإدارة يعمل على إصدار التقارير والاحصائيات ضمن مهام أعمال إدارة الحشود لضمان وتحقيق الأهداف المرجوة في تقديم أعلى مستويات الخدمة للزائرين والمصلين والمحافظة على جميع الممرات خالية من أي معوقات للحركة خلال أوقات الذروة بالمسجد النبوي .

وبين النعمان أن الاحصائيات تشير إلى أن مجموع المصلين في المسجد النبوي ومرافقه قد بلغ أكثر من خمسة ملايين زائر على مدار ٢٤ ساعة في الـ15 يوماً الأولى وفي المقابل بلغ عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح للخمسة عشر الأولى من الشهر الكريم 3,226,187 مصلي بدخول ما يقارب 1،478،833 مصلي إلى داخل المسجد النبوي ودخول ما يقارب 234,339 مصلياً إلى سطح المسجد النبوي، وتواجد 1،513،015 مصلي في ساحات المسجد النبوي.

وأشار إلى أن أول يوم في رمضان يعد أعلى يوم في عدد المصلين في صلاة العشاء والتراويح ، مبيناً أن كثافة الدخول تركزت عبر المداخل الشمالية للساحات وكذلك الغربية , ولم يشهد السطح كثافة عالية للمصلين, حيث بلغ متوسط أعداد المصلين فيه 15،623 مصلياً، في ظل متوسط أعداد المصلين 98،589 مصلياً بداخل المسجد النبوي ومتوسط أعداد المصلين في ساحات المسجد النبوي 100،868 مصلي .

وأفاد النعمان أن مجموع دخول الزائرين للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما بلغ 669,048 زائراً بنسبة تشغيلية بلغت (60 %) .

وأوضح أنه وصل أعلى دخول من باب السلام كان خلال يومي الجمعتين الموافق 5 / 9 / 1440هـ و 12/9 /1440هـ وكان عددهم 64،347 زائراً و 65,488 زائراً .

وبينّ مدير إدارة الحشود بالوكالة أن الإدارة تعمل على تقديم أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك من خلال تنظيم أعمال الحشود في الممرات والساحات وتيسير مهام الحشود أثناء تزايد الأعداد وإتباع آلية التعامل مع الحشود وإرشاد المصلين والزائرين وتسهيل الوصول لأروقة المسجد النبوي وعموم الحركة داخل المسجد النبوي وفي الساحات .