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فيديو.. حریق في مبنى للخطوط السعودیة بجدة.. ولا أضرار
متابعات الخليج 365 - جدة
نشب حريق محدود، مساء أمس الخمیس، في مبنى يتبع لشركة الخطوط السعودية بحي الكندرة في جدة.
ووثّقت مقاطع فیديو متداولة انبعاث الدخان من المبنى الذي يتبع مركز اتصالات الخطوط السعودية، كما سُمعت في المقاطع أصوات سيارات الإسعاف وھي تھرع للمكان.
وأوضح مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية أن فرق الدفاع المدني بجدة باشرت صباح أمس الخميس 18 رمضان حريقاً محدوداً بمبنى مركز اتصالات الخطوط السعودية بحي الكندرة بجدة، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على الخدمات المقدمة ولله الحمد.
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