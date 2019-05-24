2019-05-24

لقطات من صلاة التراويح ليلة 19 رمضان بالحرم المكي في أجواء روحانية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أدّى جموع المصلين صلاة التراويح، مساء أمس الخميس، ليلة 19 رمضان في المسجد الحرام، في أجواء روحانية.

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وامتلأت أروقة المسجد الحرام بجموع المصلين لأداء صلاتَي العشاء والتراويح في أجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.