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ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

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الوئام1 0 تبليغ

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الان تتابع ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، معالي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

فيما حضر من الجانب السوداني، معالي المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

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