الان تتابع “أمانة الرياض” توضح حقيقة نيتها هدم مسجد في حي اليرموك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت أمانة منطقة الرياض بيانا بشأن ما أثير عن نيتها هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك.
وقالت: “نشير للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، نود التأكيد بعدم صحة ما ذكر وبأن المسجد نظامي،و هناك شكوى تعدٍ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لايؤثر على المسجد ومرافقه”.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يتحدث خلاله مواطن عن استعداد أمانة الرياض لهدم المسجد.
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