الان تتابع “الدفاع” تفتح بوابة التجنيد للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رقيب.. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها وبرامج الإبتعاث الخارجي للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب). وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول. اضغط هنا

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