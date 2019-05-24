موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2019 – 1440هـ وفقاً لتقويم أم القرى

ننشر لحضراتكم موعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2018 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد التوجيهات الملكية الكريمة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين اليوم القاضيةُ بتمديد فترة إجازة العيد للعام الجاري، حيث جاء هذا الأمر الكريم في الوقت الذي يترقب فيه موظفي القطاع العام الحكومي من المدنيين والعسكريين كم ستكون مدة الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2018، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم موعد بدء الإجازة وموعد العودة للعمل مرة أخري وفقاً لتقويم أم القري.

إجازة عيد الفطر 2018

بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن ما يتعلق بإجازة عيد الفطر 1439 لهذا العام وموعد عودة موظفي القطاع العام الحكومي للعمل بعد انتهاء الإجازة الرسمية، فقد أمر الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن الأوامر الملكية الجديدة بتمديد الإجازة لكافة موظفي الدولة (المدنيين والعسكريين)، لتبدأ الإجازة الرسمية فلكياً وتنتهي بعد صدور الأمر الملكي الكريم وفقاً للنقاط التالية:

موعد بدء الإجازة: يوم الجمعة الموافق لتاريخ 15 يونيو 2018 (فلكياً).

موعد انتهاء الإجازة: يبدأ الدوام يوم الأحد 10 شوال 1439هـ الموافق لتاريخ 24 يونيو 2018 وفقاً لتقويم أم القري بالمملكة العربية السعودية.

وقد جاء موعد إجازة عيد الفطر 1439 المذكور عالية بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، وبصدور هذا الأمر الكريم فسوف يحصل موظفي القطاع الحكومي سواء كانوا مدنيين أو عسكريين علي إجازة تدوم لمدة 10 أيام، ويأتي ذلك مراعاةً لظروف العاملين بالدولة وتقديراً لجهودهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.

أما فيما يتعلق بدوام الجمارك السعودية، فقد تم الإعلان عن مواصلتها للعمل خلال فترة الإجازة للعام الحالي، وذلك بكافة منافذ المملكة الجمركية سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية، من أجل إنهاء الإجراءات الجمركية لواردات المملكة وصادراتها، وقد قدمت هيئة الجمارك دعوتها لشركائها بالعمل الجمركي سواء كانوا مُستوردين أو مُصدرين أو وكلاء ملاحة ومخلصين جمركيين إلي تحقيق الاستفادة من هذا التنظيم، وذلك من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالبضائع الواردة والصادرة عن طريق المنافذ الجمركية، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم أخر المستجدات حول إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية.

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