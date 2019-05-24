شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني العرضيات»: العثور على جثة مفقود وادي يبه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في العرضيات العثور على جثة مفقود وادي يبه جنوب المحافظة. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة) أنه تم العثور على جثة المفقود على بعد 3 كيلومترات من انجراف مركبته، داعياً الله له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



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