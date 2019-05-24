شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على مكة المكرمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

هطلت أمس (الخميس)، أمطار خفيفة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض، فيما كثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن والمتطوعين والمتطوعات لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال سقوط الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد، وتوزيع وجبات الإفطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت أمس، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على الطائف، مكة المكرمة، ميسان، الجموم، والكامل والأجزاء المجاورة.