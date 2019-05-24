«الصحة» تعرض تجاربها في ساوباولو البرازيلية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ساوباولو) شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض هوسبيتالار المنعقد حالياً في مدينة ساوباولو البرازيلية لعرض تجربتها ومشاركة المعرفة وما حققته من أرقام ومنجزات من خلال برنامج أداء الصحة. شاركت وزارة الصحة في مؤتمر ومعرض هوسبيتالار المنعقد حالياً في مدينة ساوباولو البرازيلية لعرض تجربتها ومشاركة المعرفة وما حققته من أرقام ومنجزات من خلال برنامج أداء الصحة. وجاءت المشاركة في المؤتمر بهدف تفعيل المشاركة الدولية والتعاون الدولي في ما يدعم ويحقق رؤية المملكة 2030 لجذب المختصين والمطورين وأفضل الحلول والتقنيات. وتم افتتاح الجناح الخاص بالوزارة من قبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي باهيثم، بحضور نائب وزير الصحة البرازيلي فرانسييكو فيقواردو، ويهدف الجناح إلى تسليط الضوء في المعرض على تجربة الصحة مع برنامج «أداء الصحة». ويشمل البرنامج 145 مستشفى متضمنة مستشفيات عامة وصحة نفسية، إضافة إلى 63 مركزا متخصصا و750 مركزا للرعاية الأولية. ويتم من خلال البرنامج تطبيق ومتابعة ما يزيد على 42 مؤشرا لقياس الأداء في 10 محاور علاجية في المستشفيات، هي: الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات، والرعاية الصحية المنزلية، والمراكز المتخصصة، ومراكز التأهيل الطبي والرعاية المديدة، كما يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء. يشار إلى أن هذا المؤتمر والمعرض يعتبر الأكبر من نوعه في أمريكا الجنوبية، حيث يتم عرض آخر التطورات في مجال الصناعات الصحية، والحلول الإبداعية الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.



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