شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق محدود بمبنى «السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة جدة، حريقاً محدوداً شب في أحد المباني التابعة للخطوط السعودية في حي الكندرة، دون أن تسجل أي إصابات.

وأكد مركز الاتصال التابع للخطوط السعودية، أن الحريق وقع صباح أمس (الخميس) وكان محدوداً في مبنى مركز اتصالات ⁧الخطوط السعودية⁩ في الكندرة، وتمت السيطرة عليه وإخماده دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على الخدمات المقدمة.