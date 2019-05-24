شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصاميم مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في المنطقة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

عقد مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية أمس الأول اجتماعه الـ 23 برئاسة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبحضور الأمراء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة وذلك بقصر الخالدية بجدة.

وألقى الأمير خالد بن سلطان كلمة هنأ فيها بشهر رمضان، داعيا الله التوفيق للقيادة الحكيمة في مواجهة التحديات والأخطار، التي تحيط بالمملكة، جواً وبحراً، ومن جنوبها إلى شرقها وشمالها، حتى غربها ومسعاها إلى تحقيق القوة لبلدنا الحبيب وأمنه وأمانه، ورفاهية شعبها الأصيل ورخائه.

وأضاف أنه بفضل من الله، تم بعزم سواعد القائمين على شؤون المؤسسة، تحقيق نجاح البرامج النوعية الخمسة وتطويرها، ويُسْر الأداء المالي في رشد وكفاءة، وإعداد القوائم المالية الموحدة بالأسلوب الصحيح، طبقاً لتوجيهات المجلس فضلاً عن إدارة فروع المؤسسة الثلاثة الصندوق الخيري لمعالجة المرضى، وبرنامج «ميديونت»، ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، إدارة صحيحة، شفافة.

وثمن جهود أمناء المؤسسة في زيادة الجهد والتفاني في العمل، وتحقيق التقدم المنشود، بما يحقق أهداف ورسالة مؤسسها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، الحاضر الغائب، الغائب عنَّا جسداً ومكاناً، والحاضر في نفوسنا وقلوبنا في كل زمانٍ ومكانٍ، وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة في ختام كلمته «أدعو الله في هذا الشهر الفضيل أن يؤلف بين قلوبنا، ويوحد جهودنا، ويبارك أعمالنا، ويجعل الشعب السعودي على قلب رجل واحد، خلف القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، في مواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة (2030) في جميع مجالاتها».

Advertisements

من جانب آخر، استعرض مجلس أمناء المؤسسة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت إنجازات المؤسسة خلال العام الماضي.

وعقب الاجتماع، أكد الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة لـ "الخليج 365" أن المؤسسة قامت على خير من رجل الخير وستستمر في عمل الخير ونطمح أن تكون إلى الأعلى دائما وأن نصل إلى جزء قليل من طموحات مؤسسها الأمير سلطان - رحمه الله-. وشدد الأمين العام للمؤسسة على أن برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في اليونيسكو بدأه الأمير سلطان خلال زيارته لفرنسا عندما لمس الحاجة إلى تعزيز هذا العمل الكبير في الحفاظ على اللغة العربية وإدراجها كلغة معتمدة بمنظمة اليونيسكو ونعمل على أن يستمر هذا العمل ويتطور بمشيئة الله بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى.

ولفت الأمير فيصل بن سلطان إلى أن المؤسسة انتهت من التصاميم والتصور المبدئي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالمنطقة الغربية في جدة والتي سيتم تحديد المقر والمكان لها معربا عن شكره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز وأمانة محافظة جدة لما يقدمونه من حماس كبير لمساعدتنا في إيجاد المكان المناسب لإقامة المدينة الطبية.

وثمن الأمير فيصل بن سلطان حرص أعضاء مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على استمرار تقديم خدماتها في فروعها المختلفة بما يحقق أهداف ومجالات عمل المؤسسة ورؤيتها ورسالتها لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية. وفي سؤال عن مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لدول آسيان والباسفيك، شكر الحكومة الإندونيسية والقائمين عليها لما تحظى به مسابقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي من اهتمام ورعاية خاصة من الرئيس الإندونيسي ونائبه ورعايتهما لهذه المسابقة كل عام. يشار إلى أن مجلس أمناء المؤسسة أبناء الأمير سلطان يتكون من الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الأمناء والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الأمناء والأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، والأمير سلمان بن سلطان، والأمير نايف بن سلطان، والأمير بـدر بن سلطان، والأمير سعود بن سلطان نائب الأمين العام للمؤسسة، والأمير أحمـد بن سلطان، والأمير نواف بن سلطان، والأمير منصور بن سلطان، والأمير عبدالله بن سلطان، والأمير مشعل بن سلطان، والأمير فواز بن سلطان، والأمير عبدالإله بن سلطان، والأمير عبدالمجيد بن سلطان.