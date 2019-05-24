شكرا لقرائتكم خبر عن 1530 وجبة رمضانية من مركز الملك سلمان في الضالع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الضالع)يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان على عدد من المحافظات اليمنية. ففي محافظة الضالع تم توزيع 1530 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، ونزلاء السجون، والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مدينة الضالع ومديرية قعطبة.
كما تم في محافظة أبين توزيع 1224 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مديريات زنجبار وخنفر وجعار.
ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
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