شكرا لقرائتكم خبر عن تعزز الشفافية والموثوقية.. «الكهرباء» تطلق فاتورتها الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء إطلاق فاتورة الخدمة بشكلها الجديد، إذ حرصت على أن تكون سهلة وواضحة وتمكن المشترك من التعرف على البيانات بموثوقية عالية، وشفافية كبيرة توضح مختلف المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

ووضعت الشركة في ذهنها أثناء تصميم الفاتورة الجديدة حاجات المشتركين والمعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها ومعرفتها، إذ تم تقسيم الفاتورة إلى خلايا تخصصية؛ لتتيح للمشتركين التركيز على المعلومات التي تلبي اهتماماتهم، تتضمن الخلية الأولى المعلومات الأساسية للمشترك (الاسم، ورقم المشترك، والعنوان، ورقم الموقع، وبداية ونهاية الفترة، وعدد أيام القراءة، وإجمالي الاستهلاك)، فيما تتضمن الخلية الثانية ملخص الفاتورة (رقم الحساب، وتاريخ الفاتورة، وآخر موعد للسداد، وتاريخ بداية الاستحقاق، والمبلغ المطلوب سداده بحجم واضح كبير)، وفي الخلية الثالثة البيانات المالية للفاتورة، وتتضمن (قيمة الاستهلاك، وخدمة العداد، والمبلغ الخاضع للضريبة، والضريبة، والمبلغ غير الخاضع للضريبة، والمبلغ الشامل مع الضريبة، والرصيد السابق، وإجمالي الفاتورة، وخانة خاصة بالأقساط ورسوم الخدمات والغرامات)، وجاءت البيانات الفنية في الخلية الرابعة، بحيث تتضمن (رقم الاشتراك، ورقم العداد، وسعة القاطع، والقراءة السابقة، والقراءة الحالية، ومعامل الضرب، وكمية الاستهلاك، فيما اشتملت الخلية الخامسة على رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم كمية الاستهلاك على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الجاري ومقابله في العام السابق، ورسالة توضح مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلاً بها، فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهرياً والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضاً، ليكون المشترك على بينة بكل التفاصيل المالية المتعلقة بفاتورته.