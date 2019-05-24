شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: إطلاق برنامج إلكتروني للتوظيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف خلال 13 - 23 يونيو 2019. ويُمكِّن المعرض المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة إلكترونيًا خلال فترة المعرض (30 يونيو- 4 يوليو/‏2019) مع إمكانية التقديم من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.

ودعا «هدف» منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل، إذ يهدف المعرض الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت، إلى الإسهام الفعال في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص وتلبية الحاجات البشرية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وجهز معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف ليكون نافذة إلكترونية تفاعلية مخصصة للتوظيف لفترة زمنية محددة يتم فيها التواصل المباشر مع أصحاب العمل، بهدف خدمة الباحثين عن عمل من السعوديين من مختلف أنحاء المملكة، باستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوال. ويسعى المعرض بكونه أداة من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية، إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.