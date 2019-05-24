شكرا لقرائتكم خبر عن توطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة، ممثلة بالدكتور أسامة الحيزان بصفته رئيساً تنفيذياً للشركة، وصندوق الموارد البشرية (هدف)، ممثلا بنائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات.

وتأتي هذه المذكرة تجسيداً لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البنَّاء ومشاركتها في التنمية وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وصولاً إلى الأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزاً لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الإستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي، وذلك في ضوء صدور الأمر السامي الكريم الصادر تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439هــ، القاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، إذ تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في 8 مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، التي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر، مما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في العام 2019 في كل من المدن التالية: حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، وأبها، على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9000 فرصة وظيفية للعام 2022، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية التي تعتبر نشاطاً وليداً على سوق العمل، والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلاً إدراج برامج التدريب الرجالية وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.