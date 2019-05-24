68 بابا بالمسجد الحرام لا تفتح إلا في رمضان والحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل 68 بابا في المسجد الحرام لا تفتح إلا في المواسم (رمضان المبارك والحج)، وذلك من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والزوار والمصلين، وتخفيف الضغط على الأبواب الأخرى.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ «مكة» أن هذه الأبواب تتوزع في مواقع واتجاهات عدة في المسجد الحرام، مشيرة إلى أن هناك أبوابا تشهد كثافة عالية من المعتمرين والزوار في رمضان دون سواها من الأبواب الأخرى، منها باب الملك عبدالعزيز، وسلم أجياد، وجسر أجياد.

ولفتت إلى أن هناك 16 لوحة إرشادية مضيئة موزعة على أبواب الحرم المكي الشريف لغرض تحديد الكثافة البشرية داخل المسجد الحرام من خلال إضاءة اللون الأخضر في حالة إمكانية دخول المصلين إلى المسجد الحرام وأدواره وقبوه، وإضاءة اللون الأحمر في حال اكتمال الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

الأبواب التي تفتح في رمضان موزعة على النحو التالي:

توسعة الملك عبدالله 14 بابا

توسعة الملك فهد 10 أبواب

الملك عبد العزيز 5 أبواب

منطقة المسعى 39 بابا و4 مصاعد

باب الملك عبد العزيز

سلم أجياد

جسر أجياد

باب أجياد

الأبواب 94-91-92-84-82

باب الملك فهد 79

باب 74

سلم الشبيكة 66

Advertisements

باب العمرة

باب الملك عبدالله 123-114-112-165-174

سلم المروة وسلم الأرقم وجسر المروة وجسر الراقوبة

عدد العاملين في الأبواب:

370 مراقبا رسميا

500 مراقب موسمي

اللوحات الإرشادية:

16 لوحة إرشادية موزعة على الأبواب التالية:

94-93 - سلم الملك فهد 91 و92

باب 90-89-88-85- 84

باب الملك فهد

74-73-70-68-69