، بالفيديو.. انهيار ضخم يقطع طريق "قهر جازان" ويعزل السكان ،

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عزل انهيار ضخم من جبل القهر أمس، الطريق الرابط والمؤدي بمحافظة الريث ما تسبب في عزل سكان بالجبل وسط مطالبات بحل المعاناة التي تتواصل منذ وقوع الانهيار.
وقال عددٌ من الأهالي لـ"الخليج 365"، إن الانهيار الذي شهده الطريق عزل سكانًا عن العالم الخارجي حيث إنه لا يوجد طريق آخر سوى طريق قديم وتقطعه السيول ومن الصعب عبوره هذه الأيام نظرًا لغزارة الأمطار وقوة جريان السيول من حوله.
وناشد السكان المسؤولين في وزارة النقل بسرعة التجاوب وإلزام المقاول المتأخر في إنجاز طريق جبل القهر وتحديدًا الوصلة التي لم تتم سفلتتها وعمل الحماية من الانهيارات، مبينين أن الجبل لو تم الانتهاء من طريقه لكان واحدًا من الوجهات السياحية الأجمل في المملكة كونه به تشكيلات صخرية وشلالات ضخمة تسر الناظرين.
بالفيديو.. انهيار ضخم يقطع طريق "قهر جازان" ويعزل السكانمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-24
عزل انهيار ضخم من جبل القهر أمس، الطريق الرابط والمؤدي بمحافظة الريث ما تسبب في عزل سكان بالجبل وسط مطالبات بحل المعاناة التي تتواصل منذ وقوع الانهيار.
وقال عددٌ من الأهالي لـ"الخليج 365"، إن الانهيار الذي شهده الطريق عزل سكانًا عن العالم الخارجي حيث إنه لا يوجد طريق آخر سوى طريق قديم وتقطعه السيول ومن الصعب عبوره هذه الأيام نظرًا لغزارة الأمطار وقوة جريان السيول من حوله.
وناشد السكان المسؤولين في وزارة النقل بسرعة التجاوب وإلزام المقاول المتأخر في إنجاز طريق جبل القهر وتحديدًا الوصلة التي لم تتم سفلتتها وعمل الحماية من الانهيارات، مبينين أن الجبل لو تم الانتهاء من طريقه لكان واحدًا من الوجهات السياحية الأجمل في المملكة كونه به تشكيلات صخرية وشلالات ضخمة تسر الناظرين.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
02:13 AM
وسط مطالبات بحل وإنهاء المعاناة التي تتواصل منذ وقوع الانهيار
عزل انهيار ضخم من جبل القهر أمس، الطريق الرابط والمؤدي بمحافظة الريث ما تسبب في عزل سكان بالجبل وسط مطالبات بحل المعاناة التي تتواصل منذ وقوع الانهيار.
وقال عددٌ من الأهالي لـ"الخليج 365"، إن الانهيار الذي شهده الطريق عزل سكانًا عن العالم الخارجي حيث إنه لا يوجد طريق آخر سوى طريق قديم وتقطعه السيول ومن الصعب عبوره هذه الأيام نظرًا لغزارة الأمطار وقوة جريان السيول من حوله.
وناشد السكان المسؤولين في وزارة النقل بسرعة التجاوب وإلزام المقاول المتأخر في إنجاز طريق جبل القهر وتحديدًا الوصلة التي لم تتم سفلتتها وعمل الحماية من الانهيارات، مبينين أن الجبل لو تم الانتهاء من طريقه لكان واحدًا من الوجهات السياحية الأجمل في المملكة كونه به تشكيلات صخرية وشلالات ضخمة تسر الناظرين.
، بالفيديو.. انهيار ضخم يقطع طريق "قهر جازان" ويعزل السكان ،
المصدر : الخليج 365
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