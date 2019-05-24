محمد بن مسعود - الدمام - قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن. مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-24 قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن. Advertisements 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 01:57 AM قلد مدير إدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي الشيباني، المتحدث الرسمي ومدير شعبة الشؤون الإدارية بإدارة مرور محافظة الطائف العقيد علي بن سعيد المالكي رتبة (عقيد) بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته. فيما أعرب "المالكي" عن شكره وتقديره على هذه الثقة الملكية الغالية واعداً ببذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن. ، مُتحدث مرور الطائف لرتبة "عقيد" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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