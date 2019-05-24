، "هدية الحاج" توفر 50 ألف معطف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزع في أوقات هطول الأمطار خلال رمضان وفقًا لخطة للطوارئ

وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة "50" ألف معطف مطر يوزع طوال العام على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، وتزداد الحاجة إليها نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، حيث وضعت الجمعية خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية.

وقال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي: "إن الجمعية وفرت عدد "49,800" مغلف من معاطف المطر توزع على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه؛ مؤكدًا أن هدية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك".

وأضاف: "أن هدية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار".