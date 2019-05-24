، "هدية الحاج" توفر 50 ألف معطف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة "50" ألف معطف مطر يوزع طوال العام على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، وتزداد الحاجة إليها نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، حيث وضعت الجمعية خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي: "إن الجمعية وفرت عدد "49,800" مغلف من معاطف المطر توزع على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه؛ مؤكدًا أن هدية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك".
وأضاف: "أن هدية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار".
"هدية الحاج" توفر 50 ألف معطف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرامعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-24
وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة "50" ألف معطف مطر يوزع طوال العام على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، وتزداد الحاجة إليها نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، حيث وضعت الجمعية خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي: "إن الجمعية وفرت عدد "49,800" مغلف من معاطف المطر توزع على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه؛ مؤكدًا أن هدية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك".
وأضاف: "أن هدية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار".
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:33 AM
توزع في أوقات هطول الأمطار خلال رمضان وفقًا لخطة للطوارئ
وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية قرابة "50" ألف معطف مطر يوزع طوال العام على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج والعمرة، وتزداد الحاجة إليها نظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، حيث وضعت الجمعية خطة للطوارئ تشتمل على توزيع ما تزداد الحاجة إليه عند هطول الأمطار في أماكن عمل الجمعية.
وقال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي: "إن الجمعية وفرت عدد "49,800" مغلف من معاطف المطر توزع على ضيوف الرحمن والعاملين في خدمتهم حيث جعلت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه؛ مؤكدًا أن هدية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك".
وأضاف: "أن هدية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار".
، "هدية الحاج" توفر 50 ألف معطف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "هدية الحاج" توفر 50 ألف معطف على المعتمرين وزوار بيت الله الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.