كشف الشيخ صالح الفوزان سر إخفاء ليلة القدر عن العباد في شهر رمضان. وقال الفوزان خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية إن كل ليلة من ليالي شهر رمضان يمكن أن تكون هي ليلة القدر؛ لهذا وجب الاجتهاد في كل ليالي الشهر المبارك عسى أن تكون هي ليلة القدر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ الفوزان: كل ليلة من رمضان يمكن أن تكون ليلة القدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.