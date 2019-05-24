صور.. نائب رئيس المجلس العسكري السوداني يصل جدة والأمير خالد الفيصل يستقبله

وصل إلى جدة اليوم (الخميس) نائب رئيس المجلس الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل. حضر الاستقبال نائب أمير مكة بدر بن سلطان وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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