اخبار السعوديه

توجيه من إمارة الرياض بشأن تنازل الآباء عن الوظائف لأبنائهم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر

وجه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة الرياض، بعدم الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده سواء بتقاعده أو تنازله له.

وجاء في تعميم وكيل إمارة الرياض الموجه إلى كل المحافظات والمراكز التابعة، أنه «لوحظ كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة»، مشيرًا إلى صدور توجيه أمير منطقة الرياض بألا يتم الرفع بطلب تعيين الابن مكان والده عند تقاعده أو تنازل الأب للابن.

وأكد التعميم على توجيه أمير الرياض، بأن «هذه الوظائف ليست بالتوارث، وإنما هي متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر وبما يخدم العمل وفقًا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية لإنفاذ التوجيه الكريم».
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من إمارة الرياض بشأن تنازل الآباء عن الوظائف لأبنائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا