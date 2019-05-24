توجيه من إمارة الرياض بشأن تنازل الآباء عن الوظائف لأبنائهم

وجه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالالتزام بتوجيهات أمير منطقة الرياض، بعدم الرفع للابن على الوظيفة بدلًا عن والده سواء بتقاعده أو تنازله له.

وجاء في تعميم وكيل إمارة الرياض الموجه إلى كل المحافظات والمراكز التابعة، أنه «لوحظ كثرة ما يرد من المحافظات والمراكز التابعة بطلب تعين الأبناء مكان الآباء عند تقاعدهم أو تنازل الأب للابن عن الوظيفة»، مشيرًا إلى صدور توجيه أمير منطقة الرياض بألا يتم الرفع بطلب تعيين الابن مكان والده عند تقاعده أو تنازل الأب للابن.

وأكد التعميم على توجيه أمير الرياض، بأن «هذه الوظائف ليست بالتوارث، وإنما هي متاحة عند شغورها للأفضل والأجدر وبما يخدم العمل وفقًا لأنظمة وزارة الخدمة المدنية لإنفاذ التوجيه الكريم».

