«أمن الطرق» تنبه قائدي المركبات لتهدئة السرعة بطرق نجران

وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، الخميس، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، عقب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأوضح أمن الطرق – عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا لما تشهده بعض الطرق بمنطقة نجران من أمطار غزيرة وتحديدًا طريق (نجران – عسير)، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

من جانبها، أعلنت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن فرق الطواري باشرت معالجة آثار الامطار التي شهدتها مدينة نجران.

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ووجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا، باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مع أتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط لبرد ورياح نشطة على «بدر الجنوب وشرورة ونجران ويدمة»، وذلك خلال الساعات المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط ملحوظ للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، والشرقية وحائل.