أمانة الرياض تنفي هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك

عقب انتشار مقطع مصور
أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، حقيقة مقطع مصور متداول، حول نية الأمانة هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك.
وقالت أمانة منطقة الرياض – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه إشارة إلى المقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك، ونية أمانة منطقة الرياض هدم المسجد، نود التأكيد بعدم صحة ما ذكر، وبأن المسجد نظامي.
وأضافت أمانة الرياض، أن هناك شكوى تعدٍ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه.
وتم تداول مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يدعي أن أمانة الرياض تنوي هدم مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك، وهو ما نفته بشدة الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر.
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