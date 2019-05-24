«مدني نجران» يجلي 4 عوائل وينقذ 18 شخصًا احتجزتهم السيول

تمكنت فرق الدفاع المدني في نجران، مساء أمس الخميس، من إنقاذ أربعة عوائل، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة منازلهم، إضافة إلى نجاحها في إنقاذ أشخاص آخرين احتجزتهم السيول بعدة أودية.

وأوضح الدفاع المدني– عبر حسابه بموقع التواصل تويتر– أنَّ مدني نجران قام بإجلاء ثلاثة عوائل بحي «دحضة»، وعائلة مكونة من تسعة أشخاص بحي «الأثايبة»؛ بسبب دخول مياه الأمطار لمنازلهم.

وأضاف الدفاع المدني أنه تمَّ إحراج ثلاثة أشخاص احتُجِزوا بوادي عرقان وخمسة عشر شخصًا آخرين احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة، مؤكدًا أنَّ جميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

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وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق وجَّهت، مساء أمس الخميس، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران، عقب هطول أمطار غزيرة بالمنطقة، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا لما تشهده بعض الطرق بمنطقة نجران من أمطار غزيرة وتحديدًا طريق (نجران– عسير).

من جانبها، أعلنت أمانة منطقة نجران عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، أن فرق الطوارئ باشرت معالجة آثار الأمطار التي شهدتها مدينة نجران.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها لطقس الجمعة، استمرار هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة».