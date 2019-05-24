لجنة الحج والعمرة بالهلال الأحمر تعتمد «برنامج 1440هـ»

ناقشت استعدادات الهيئة خلال العشرة الأواخر من رمضان
عقدت اللجنة الإشرافية للحج والعمرة بهيئة الهلال الأحمر، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، اجتماعها الدوري في مكة المكرمة؛ لاستعراض أبرز ما توصلت إليه الهيئة من الاستعدادات لأعمال الحج والعمرة للعام الحالي 1440هـ.
واعتمدت اللجنة خلال الاجتماع برنامج الحج لهذا العام وخطته التنفيذية، كما اطلعت على الهيكل التنظيمي للجان الرئيسية ومهامها خلال موسم الحج، كما ناقشت اللجنة استعدادات الهيئة خلال العشرة الأواخر من شهر رمضان ومدى جاهزية اللجان والفرق الإسعافية؛ لتقديم الخدمات الطبية لزوار بيت الله الحرام.
وتفقدت اللجنة الإشرافية خلال زيارتها الميدانية للمسجد الحرام، سير العمل الإسعافي خلال موسم العمرة واستعدادات اللجان الإسعافية للعشرة الأواخر من شهر رمضان، كما تناول أعضاء اللجنة وجبة الإفطار مع المسعفين والمتطوعين المناوبين .
قامت اللجنة بزيارة لغرفة العمليات المركزية اطلعت خلالها على النظام الحديث لغرفة العمليات، وناقشت آلية استقبال البلاغات وتجهيزاتها تقنيًا والتأكد من عمل الصيانة اللازمة ومدى جاهزيتها لموسم الحج، بالإضافة إلى استعراض خطة الطوارئ والكوارث التي يتم التعامل بها في الحالات الطارئة خلال موسم الحج، كما اطلعت اللجنة على سير العمل التشغيلي الإسعافي في العاصمة المقدسة.
وقدم رئيس الهيئة شكره لأعضاء اللجان على العمل الذي يقومون به لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام خلال موسمي الحج والعمرة، وهو ما كان ليتحقق لولا تظافر الجهود والمتابعة المستمرة والعمل الدؤوب.
وثمّن الجهود الكبيرة، التي يبذلها المسعفون والمتطوعون؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في هذا الشهر الفضيل.
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