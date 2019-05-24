«عاجل» تنشر ضوابط ورسوم تراخيص المقاهي والمطاعم لتقديم الشيشة والتبغ داخل وخارج المدن

كشفت مصادر «عاجل» أنه سيتم تحصيل مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويًّا من محال تقديم التبغ مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن أو خارجها.

وأضافت المصادر أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ، مع إلزام وزارة الشؤون البلدية بالبدء في إصدار اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ قرارات استحصال الرسوم، والتي تحددت بأن تكون سنويًّا بما يضمن رفع معدل الامتثال .

وذكرت المصادر أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ، منح وزارة المالية الصلاحية لتخصيص نسبة من الإيرادات المستحصلة من المحال لتطوير عمليات التحصيل ومراقبة المحال.

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وشدد القرار، بحسب معلومات «عاجل» على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمراجعة جميع القرارات المتعلقة بالرسوم والرفع بشأنها للجهات العليا .

كما منح القرار الصلاحيات لموظفي الأمانات والبلديات لإحكام الرقابة على النشاط بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق متطلبات صحة البيئة.

ويتم التنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لوضع الآلية المناسبة للإفصاح عن إيرادات تقديم منتجات التبغ لكل منشأة.

وينتظر أن يتم نشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية للعمل به.