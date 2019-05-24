7 وسائل لضبط الأسلحة والمتفجرات في الحرم المكي

الـk9 الكلاب البوليسية أحد أهم الأجهزة الكشف الحية في الموقع (تصوير: عمران محمد)

أفصحت قيادة الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة عن وجود 20 فرقة ميدانية تعمل على المسح والتفتيش والاستجابة السريعة لمنع وإبطال وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات في منطقة المسجد الحرام وساحاته والمنطقة المركزية ومدخل وقف أبراج الملك عبدالعزيز، جاء ذلك خلال حديث مساعد قائد الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة العميد خالد الخيطان لـ«دوت الخليج»، منوها بأنهم يعملون على مدار الساعة لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لزوار بيت الله الحرام.

فرق المسح

أضاف الخيطان أن خطة الفرق تتمثل في جانبين مهمين: الأول وقائي وهو انتشار فرق المسح والتفتيش المكونة من 10 فرق في منطقة المسجد الحرام المكي وفي الساحات المحيطة، إضافة إلى مسح الموقع الكائن أسفل وقف الملك عبدالعزيز لتفتيش جميع المركبات والآليات والتأكد من سلامتها وخلوه من أي مواد خطرة أو مثيرة للشك، في حين أن الجانب الثاني يتمثل في فرق الاستجابة السريعة والمكونة من 10 فرق وتعمل على إبطال وإزالة المتفجرات مع القدرة التامة على الانتقال الفوري حال وجود أي جسم يتم الاشتباه فيه.

وأكد الخيطان أنهم يعملون في جميع المناطق ويقومون بتفتيش جميع المركبات التي تدخل وقف الملك عبدالعزيز بدقة عالية دون أي استثناء مع استخدام جميع الأجهزة الحديثة والمتوافرة في هذا الموقع، والتي تتكون من 7 وسائل تشمل أحدث الوسائل التقنية والمتطورة والحية وبالوسائل الأمنية الحية (K9) وهي:

1-«الكلاب البوليسية» المدربة على كشف الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة

2- سبع كاميرات أرضية يتم عرضها على وحدة الكنترول للتأكد من سلامة المركبة أثناء مرورها

3- كاميرات تقوم بتسجيل جميع المركبات التي دخلت الوقف خلال الفترة الماضية

4- استخدام جهاز «الأيسكان» وهذا الجهاز يقوم بأخذ مسحة من السيارة لقراءتها بشكل دقيق ومن ثم إظهار النتائج بشكل مباشر

5- جهاز مراقبة الأماكن الصعبة داخل المركبة

6- جهاز الريبوت الآلي يتم العمل به وذلك للتعامل مع العبوات والأجسام الغريبة وقراءتها بشكل مباشر عبر العربات الأمنية الموجودة في الموقع

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7- جهاز الكشف عبر المرايا والذي يكشف لرجل الأمن كل ما هو أسفل المركبة.

تأهيل واحترافية

أبان الخيطان أن جميع هذه الفرق يعمل بها رجال أمن على مستوى عالٍ من التدريب والتأهيل والاحترافية في أداء تخصصهم وأعمالهم المهنية المكلفين بها، وذلك بمتابعة شخصية واهتمام عالٍ من قبل مدير الأمن الفريق أول خالد الحربي وقائد قوات أمن العمرة اللواء سعيد القرني، ومساعد قائد قوات أمن العمرة للأسلحة والمتفجرات العميد مشعل الحربي، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة أمنية في جميع هذه المواقع.

مميزات الكلاب البوليسية k9

سعرها يصل لـ50 ألف ريال

حاسة الأنف لديها قوية حيث يوجد بها 29 مليون خلية

إمكانيتها في الضبط تصل دقتها إلى 90 %

ساعات العمل في الشتاء تصل إلى ساعتين وفي الصيف لـ45 دقيقة

معدل العمر الافتراضي لعملها ثماني سنوات كأقصى حد