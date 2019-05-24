توسعة شمالية لمواكبة زيادة قاصدي المسجد الحرام

وأضاف أن «هناك تنسيقاً مع الإدارات المختصة بالرئاسة والجهات الأمنية لفتح الأبواب بالتوسعة والبالغ عددها 15 بابا تخدم جميع المحاور المؤدية للتوسعة الشمالية، والتي يتوفر بها جميع الخدمات من ممرات تربط الحرم بالتوسعة والساحات كذلك، كما يتوفر بالقرب من هذه الأبواب عدد كبير من السلالم الكهربائية عددها 242 سلماً بمبنى التوسعة و42 سلماً بالساحات، ويتولى فريق متخصص من الإدارة مراقبتها ومتابعتها». حافظات زمزم بين الزهراني أن «الإدارة تسعى يومياً لتوفير حافظات زمزم للصائمين والمصلين، وعددها 2500 حافظة وتصل إلى 3500 حافظة أوقات الذروة، بالإضافة إلى تهيئة المشربيات الرخامية المتوفرة بجميع أدوار التوسعة وعددها 470 مشربية رخامية، وتم توفير خزانات ستانلس ستيل في الساحات الخارجية وعددها 52 خزانا بسعة 80 لترا تزود بماء زمزم البارد، ويعمل على هذه الخدمة أكثر من 300 مراقب وعامل موزعين على فترتين صباحية ومسائية».
تطهير المسجد الحرام أوضح الزهراني «منسوبو الإدارة العامة بالتوسعة الشمالية يقومون بالإشراف على غسيل جميع المسطحات بالتوسعة بأدوارها المتعددة، وترحيل المخلفات المقدرة بـ 18 إلى 20 طن يومياً إلى الأماكن المخصصة، ويتم أيضاً متابعة غسيل الدورات المحيطة، والتأكد من تهيئتها لمرتاديها، وأيضاً مراقبة الإضاءة والسماعات في جميع أرجاء التوسعة والساحات والدورات، والتأكد من عملها وإبلاغ الإدارات المختصة بالرئاسة والمقاول بالملاحظات، والتأكد من سرعة معالجتها وإنهائها، كما تهتم الإدارة بالرصد والمتابعة والعمل على معالجة كل ما من شأنه الحفاظ على راحة وسلامة رواد بيت الله الحرام، والتنسيق مع الجهات الأمنية المشاركة في تنظيم الحشود لتذليل جميع الصعوبات والعقبات لهم ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة».
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