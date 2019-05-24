كشافة الحرم يساهمون في كشف 490 منتجا منتهية الصلاحية



تمكن أفراد من جمعية الكشافة العربية السعودية المتطوعين بالمعسكر الرمضاني الذي تقيمه في مكة المكرمة لخدمة المعتمرين والزوار، من المساندين لوزارة التجارة والاستثمار، من المساهمة مع مسؤولي الوزارة في كشف العديد من المخالفات، اشتملت على مصادرة وإتلاف 490 منتجا منتهية الصلاحية، وضبط وحجز 9750 منتجا مخالفا تشتمل على ادعاءات طبية ومسميات ومعتقدات ومجسمات ممنوعة، وذلك خلال جولة قاموا بها يوم أمس شملت 60 محلاً بالمنطقة المركزية والمسفلة، وأبراج الساعة جرى خلالها مخالفة 11 محلاً، وإغلاق محل لبيع المعادن الثمينة دون ترخيص. وأوضح قائد الفترة الثانية من معسكر الخدمة الرمضانية بمكة المكرمة محمد الدوسري أن الجمعية قد سخرت عددا من الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة لمساندة الوزارة منذ مطلع الشهر المبارك، وتتوزع على عدة مواقع بالمنطقة المركزية مع موظفي الوزارة، مشيراً إلى أن الكشافة قد أُعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.

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