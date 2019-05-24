مدني المدينة يفعل مبادرة وصال

قامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، أمس، بتفعيل مبادرتها في القيم والأخلاق (وصال) في أولى فعالياتها (ودّ)، والتي تأتي ضمن مشاركتها في مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة)، والتي تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع في شتى المجالات. والتي تتمثل في التواصل مع رجال الدفاع المدني المتقاعدين منذ عشرات السنين، وتقوية أواصر المحبة والتواصل من جديد. وقال مدير الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي، إن مبادرة «وصال» تأتي إيمانا منا بأهمية التواصل مع زملائنا الذين سبقونا في ميدان العمل، ويعدّ التواصل معهم واجبا علينا من باب الوفاء والتقدير لهم، إضافة إلى الجانب الودي الذي كان له أبلغ الأثر في نفوسهم.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد دكتور خالد العتيبي، إن فعالية ودّ هي أولى فعاليات مبادرة وصال التي تندرج تحت مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة)، وستستمر مبادرة وصال على مدار شهرا كامل، يتخللها عدة فعاليات وهي ودّ، قرب، رحماء، وأخيرا بسمة، بمعدل فعالية في كل أسبوع.