مدني المدينة يفعل مبادرة وصال

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للسلامة العقيد دكتور خالد العتيبي، إن فعالية ودّ هي أولى فعاليات مبادرة وصال التي تندرج تحت مبادرة القيم والأخلاق (خير أمة)، وستستمر مبادرة وصال على مدار شهرا كامل، يتخللها عدة فعاليات وهي ودّ، قرب، رحماء، وأخيرا بسمة، بمعدل فعالية في كل أسبوع.
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