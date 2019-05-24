22633 حالة طارئة استقبلتها مستشفيات جدة خلال النصف الأول من رمضان

استقبلت طوارئ مستشفيات محافظة جدة خلال النصف الأول من شهر رمضان (22633) حالة طارئة من المواطنين والمقيمين، حيث تم تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية لهم. وكشفت الصحة في جدة أن مجموع عدد العمليات الكبرى خلال الفترة نفسها بلغ (2460) عملية، في حين بلغ عدد العمليات الصغرى (616) عملية من خلال (48) غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة ذات التقنية العالية، كما استقبلت مستشفيات المحافظة (388) حالة ولادة.

وبينت الصحة في جدة أن هناك (1874) طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من المراجعين والزوار، ويدعمهم في ذلك (5579) من الطواقم التمريضية.