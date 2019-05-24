وبينت الصحة في جدة أن هناك (1874) طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات خلال الفترة نفسها جاهزين لتقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية للمستفيدين من المراجعين والزوار، ويدعمهم في ذلك (5579) من الطواقم التمريضية.
كانت هذه تفاصيل خبر 22633 حالة طارئة استقبلتها مستشفيات جدة خلال النصف الأول من رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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