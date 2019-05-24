أمطار فيفاء تقطع الطرق والكهرباء

شهدت محافظة فيفاء شرق منطقة جازان أول من أمس أمطارا غزيرة مصحوبة برياح وصواعق رعدية استمرت 3 ساعات، نتجت عنها انهيارات صخرية وانقطاعات في الطرق والكهرباء. 30 بلاغا استنفرت بلدية محافظة فيفاء جهودها لمواجهة الحالة المطرية، وسخرت الفرق، والمعدات، واستقبلت بلاغات انقطاع الطرق بالمحافظة التي بلغت أكثر من 30 بلاغا، وشكلت البلدية غرفة عمليات مشتركة مع الدفاع المدني لمتابعة الأضرار. فتح الطرق أوضح رئيس بلدية فيفاء الدكتور سالم بن منيف أن «البلدية قامت بفتح الطرق من الانهيارات سواء الرئيسية والفرعية، وتنظيف الشوارع من مخلفات الأمطار كالأتربة والأحجار المتساقطة، والتي جرفتها السيول، حيث تم نزح تجمعات المياه، ومتابعة أعطال الإنارة، ومباشرة فتح عدد من الطرق التي تم إغلاقها بسبب الانهيارات، في طرق السربة، والسلماني، والحزام، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله والتي تم فتحها في أوقات قياسية»، مؤكدا جاهزية البلدية لأي طارئ، حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ، وغرفة عمليات تقوم باستقبال البلاغات، والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي. تداعيات أمطار فيفاء: قطع الطرق والكهرباء استقبال البلدية 30 بلاغا إغلاق 5 طرق مباشرة البلدية فتح الطرق نزح تجمعات المياه



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