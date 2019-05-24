اتفاقية لتوطين 9000 وظيفة نسائية في مدارس تعليم القيادة



وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، مذكرة تعاون مع شركة تطوير التعليم القابضة ممثلة في الدكتور أسامة الحيزان بصفته رئيسا تنفيذيا للشركة، وصندوق الموارد البشرية (هدف) ممثلا بنائب المدير العام للصندوق لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها ومنسوبي الجهات. وتأتي هذه المذكرة تجسيدا لمبدأ الشراكة المستدامة القائمة على تحقيق تطلعات القيادة في تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص البناء ومشاركتها في التنمية، وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وصولا للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030، وتعزيزا لمساعي الطرفين في تطبيق غاياتهما الإستراتيجية المستهدفة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي. وذلك على ضوء صدور الأمر السامي الكريم الصادر تحت رقم 905 بتاريخ 6 محرم 1439، والقاضي بالسماح للمرأة بالقيادة، حيث تم إسناد بناء وتشغيل مدارس تعليم القيادة في ثماني مناطق في المملكة لشركة تطوير التعليم القابضة من قبل الإدارة العامة للمرور بالأمن العام، والتي من خلالها وضعت شركة تطوير التعليم القابضة خطة لتوطين وظائف جميع العاملين في هذه المدارس من الكفاءات السعودية لتعزيز السلامة المرورية، وتعزيز جودة الحياة لتواكب تطلعات ولاة الأمر، مما يحقق أهداف رؤية 2030 بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. كما تهدف إلى دعم الوظائف المستحدثة من خلال إنشاء وتشغيل 8 مدارس لتعليم قيادة المركبات في عام 2019 في كل من المدن الآتية: (حائل، عرعر، نجران، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، أبها) على أن يكون المستهدف العام للاتفاقية 9,000 فرصة وظيفية لعام 2022، وذلك باستهداف برامج التدريب النسائية التي تعتبر نشاطا وليدا على سوق العمل والمتوقع أن تسهم بخلق فرص وظيفية جديدة، على أن يتم مستقبلا إدراج برامج التدريب الرجالية، وذلك عبر برنامج السلامة المرورية والقيادة بشركة تطوير التعليم القابضة.

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