كشف تقرير صادر من مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أن 15% من مراجعي المركز خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك لهذا العام هم من المعتمرين. وأوضح مدير عام المركز الدكتور إبراهيم الصبحي أن المركز استقبل في غرف التنويم إلى منتصف الشهر الفضيل ما يزيد على (196) حالة كان منهم (30) معتمرا، وتجاوزت نسبة الإشغال في المركز 80%، مبينا أنه تم إجراء (254) قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح كان منها (56) حالة للمعتمرين، وأشار مدير عام المركز إلى أن العمليات التي أجريت في معمل القسطرة القلبية تجاوزت (235) حالة كان منها (45) معتمرا أجريت لهم عمليات في معمل القسطرة القلبية، كما أن المركز أجرى أكثر من (19) عملية قلب مفتوح كان منها (11) عملية قلب مفتوح للمعتمرين، وأضاف الدكتور الصبحي أن العيادات الاستشارية الخارجية استقبلت أكثر من (740) مراجعا من بينهم عدد من ضيوف الرحمن. ونوه الدكتور الصبحي بأن المركز يقدم كافة السبل لتسهيل أمور ضيوف الرحمن لينعموا بأداء مناسك العمرة في الشهر الفضيل بكل يسر وسهولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الإمكانيات لم تكن لتتوفر لولا الدعم الكبير الذي تلقاه وزارة الصحة من القيادة الحكيمة بمتابعة مستمرة من معالي وزير الصحة، وإشراف مباشر من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حيث أصبح المركز يقدم خدمات للمرضى تضاهي أكبر المراكز الطبية المتخصصة المماثلة في دول العالم المتقدمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 56 عملية قلب مفتوح وقسطرة لضيوف الرحمن في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.