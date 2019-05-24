السعودية اليوم / بلدية بارق تباشر فتح الطرق المؤدية لمركز جمعة ربيعه



محايل 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23مايو 2019 م واس

كثفت فرق بلدية محافظة بارق ومعداتها خلال الـ24 الساعة الماضية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة, وتابعت فرقة العمليات البلاغات الواردة للاتخاذ اللازم وتوجيه المعدات لذلك .

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن فرق الطوارئ الميدانية باشرت أعمال فتح الطرق وإزالة الأتربة والأشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات المياه, مبيناً أن فرق الطوارئ بإدارة الخدمات باشرت أعمالها الميدانية بنزح المياه وإزالة الأتربة من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء ووسط المحافظة, بالإضافة إلى مركز جمعة ربيعه وذلك لإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية .

وأفاد البارقي أن البلدية تواصل استعدادها للحالة المطرية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام, حيث تم تكثيف أعمال النظافة للعبارات ومجاري السيول من المحاور والشوارع الرئيسية و الداخلية داخل الأحياء لضمان جريان المياه وعدم تأثيرها على الحركة المرورية, مؤكداً جاهزية البلدية لأي طارئ حيث تعمل على مدار الساعة عبر فريق طوارئ وغرفة عمليات التي تقوم باستقبال البلاغات والتعامل مع أي بلاغ في وقت قياسي.

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