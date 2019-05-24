

حائل 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم, مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة حائل المهندس فوزان الفوزان .

وفي مستهل الاستقبال أكد سموه أهمية تنوع المنتجات السكنية واستفادة أكبر قدر من المستحقين للدعم السكني في المنطقة وفي المحافظات التابعة لها، وناقش الخطوات التي تمت حتى الآن في مجال استكمال الخدمات العامة في موقع الاسكان وفي مجال تسليم الأراضي والفلل وماتم في مسار الإسكان التنموي .

من جهته أوضح المهندس الفوزان أنه تم حتى الآن توزيع 1732 قطعة أرض سكنية للمواطنين المستحقين وتسليم 205 وحدات سكنية لأصحابها وحجز أكثر من 500 وحدة سكنية للراغبين في تملك هذه الوحدات تمهيداً لتسليمهم .

واستعرض المهندس الفوزان الخطوات التي تمت في الإسكان التنموي بمنطقة حائل وتشكيل اللجنة التنفيذية لذلك .

حضر الاستقبال مدبر الإسكان التنموي بفرع وزارة الاسكان بمنطقة حائل المهندس فهد الخطيب.

// انتهى //

01:46ت م

0253





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نائب أمير حائل يستقبل مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.