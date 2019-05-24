السعودية اليوم / منزلاوي يشارك في حفل تخريج الطلاب السعوديين من نيويورك ونيوجيرسي "مسيرة وطن 3"



نيويورك 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

شارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية

ورفع الدكتور منزلاوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة الشكر والعرفان لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية والنهل من معين معارفها، معربًا عن خالص التهاني والتبريكات للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

وقال: " إن هذه المسيرة هي مسيرة وطن، الوطن الذي أعطانا الكثير وينتظر منا الكثير، الوطن الذي له الفضل بعد الله في أن حباكم ميزة إضافية لتتميزون بها عن غيركم من شباب العالم، فحباكم سلاح العلم والمعرفة، فبالعلم تنهض الشعوب، وبالعلم ستثبتون أنه لا مكان للمستحيل، ولا يوجد حدود للإبداع والابتكار ".

// انتهى //

01:39ت م

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نيويورك 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسشارك نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار الدكتور خالد منزلاوي أمس في حفل "مسيرة وطن ٣" الذي نظمه نادي الطلبة السعوديين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية للخريجين والخريجات لهذا العام.ورفع الدكتور منزلاوي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بهذه المناسبة الشكر والعرفان لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة للابتعاث في أفضل الجامعات العالمية والنهل من معين معارفها، معربًا عن خالص التهاني والتبريكات للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم العملية.وقال: " إن هذه المسيرة هي مسيرة وطن، الوطن الذي أعطانا الكثير وينتظر منا الكثير، الوطن الذي له الفضل بعد الله في أن حباكم ميزة إضافية لتتميزون بها عن غيركم من شباب العالم، فحباكم سلاح العلم والمعرفة، فبالعلم تنهض الشعوب، وبالعلم ستثبتون أنه لا مكان للمستحيل، ولا يوجد حدود للإبداع والابتكار ".// انتهى //01:39ت م0252

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