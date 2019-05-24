السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يشارك منسوبي صحة القصيم مأدبة الإفطار.. ويدشن عدداً من المشاريع الصحية بالمنطقة

بريدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم, منسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين مأدبة الإفطار، خلال زيارة قام بها سموه لمديرية صحة المنطقة، حرص فيها على لقائهم ومشاركتهم وتناول وجبة الإفطار في هذا الشهر المبارك، تقديراً من سموه للدور البارز الذي يقوم به منسوبو صحة المنطقة، وما يقدمونه من عطاءاتٍ وأعمال إنسانية وخدمية جعلت منهم أنموذجاً مشرفاً في مجال الخدمات الإنسانية.

ودشّن سموه فور وصولة مشروع مركز المراقبة الأمنية السحابية للمنشآت الصحية, واستمع لشرح مفصل عن أهداف المشروع الذي يسهم في مراقبة جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية مركزياً من خلال إدارة تشغيل المنشأة بالمديرية, وذلك لمتابعة الأداء في جميع المراكز الصحية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها بشكل مباشر ولحظي على مدار 24 ساعة.

كما دشن سموه مركز القيادة والتحكم الذي يقوم بمراقبة 30 مؤشراً صحياً في جميع مستشفيات المنطقة، ويشمل أقسام الطوارئ ومدد الانتظار ومواعيد العيادات الخارجية، ومراقبة نسب إشغال الأسرة والمرضى طويلي الإقامة, بالإضافة إلى رصد الأمراض الأكثر تسجيلاً لدى الأقسام بالمستشفيات, ويتم تحديث المؤشرات المعمول بها كل 15 دقيقة إلكترونياً، وترتبط كل منشأة صحية بالنظام لتدوين جميع الحالات الصحية والمراجعين للمستشفيات, مطلعاً سموه على برنامج هدف الذي يقوم بقياس أداء الإدارات بالمديرية ونسب تحقيق الأهداف وإنجازها.

وعبر سمو أمير منطقة القصيم في كلمة له بهذه المناسبة عن سعادته بلقائه بمنسوبي الصحة من أطباء وفنيين وإداريين وموظفين، ومشاركته لهم إفطارهم في ميدان عملهم، مبيناً سموه على أهمية الإخلاص في العمل والتفاني في خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بالمنطقة، كون هذا العمل هو عمل إنساني يعكس أحد الأعمال الخيرة التي يقدمها الإنسان، داعياً إلى احتساب الأجر عند الله تعالى في عدة أمورهم وما يقدم من أعمال تصب في مصلحة المرضى والمحتاجين، مقدماً شكره لمدير عام الشؤون الصحية ولرئيس التجمع الصحي بالمنطقة ولكافة منسوبي القطاعين من أخصائيين واستشاريين وأطباء وإداريين على جهودهم.

وأكد سموه أن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحظى بدعم الدولة ـ أعزها الله ـ لما فيه من أعمال إنسانية جليلة ينقذ من خلالها بتوفيق الله العديد من أرواح البشر، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب للجميع الأجر والمثوبة فيما يقدمونه من خدمة المرضى من مواطنين ومقيمين في هذه البلاد المباركة، مشيداً بالجهود المخلصة المبذولة في المجال الصحي خدمةً لدينهم ووطنهم وتحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، داعياً الله عز وجل أن يحفظ لهذا البلاد أمنها وأمانها ونماءها.

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فيما عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الكريمة، مؤكداً أن هذه الزيارة الميمونة سيكون لها الأثر البالغ في نفوس أبنائه وإخوانه منسوبي الصحة في مختلف القطاعات الصحية بالمنطقة، مؤكداً أنها ستكون خير دافعٍ لهم لتقديم المزيد من البذل والعطاء.

حضر المناسبة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد, ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع, وعدد من القيادات الصحية ومسؤولو المنطقةوأهاليها.

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