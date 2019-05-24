

الرباط 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري أمس الأول، مأدبة إفطار، وذلك في مقر السفارة

وهنّأ معاليه في كلمة ألقاها خلال المأدبة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والأسرة الملكية، والشعب المغربي الكريم بشهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحان وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الاسلامية باليُمن والبركات.

حضر المأدبة رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمستشارين في الديوان الملكي، وسفراء الدول العربية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب.

من جانب آخر، تبادل الحضور خلال الحفل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

// انتهى //

00:31ت م

0249



الرباط 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسأقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري أمس الأول، مأدبة إفطار، وذلك في مقر السفارة السعودية بالرباط.وهنّأ معاليه في كلمة ألقاها خلال المأدبة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والأسرة الملكية، والشعب المغربي الكريم بشهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحان وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة الاسلامية باليُمن والبركات.حضر المأدبة رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمستشارين في الديوان الملكي، وسفراء الدول العربية، وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب، وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب.من جانب آخر، تبادل الحضور خلال الحفل الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //00:31ت م0249

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يُقيم مأدبة إفطار بحضور كبار المسؤولين بالمملكة المغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.