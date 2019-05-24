السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 150 طنًا من التمور هدية المملكة لباكستان



إسلام آباد 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر سفارة المملكة العربية

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

// انتهى //

00:14ت م

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إسلام آباد 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسسلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام آباد اليوم، 150 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية باكستان الإسلامية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وممثل عن الحكومة الباكستانية وفريق المركز.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.// انتهى //00:14ت م0247

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