السعودية اليوم / "هدية" توفر قرابة 50 ألف معطف مطر مع خطة للطوارئ



مكة المكرمة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

وفرت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية 49,800 ألف معطف مطر يوزع طوال العام على المعتمرين وزوّار بيت الله الحرام والعاملين في خدمتهم من الجهات العاملة ضمن منظومة الحج.

من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالرحمن السالمي أن الجمعية حددت المعاطف الموزعة على ضيوف الرحمن باللون الأخضر، في حين أن ما يوزع على العاملين في الخدمة من النايلون الشفاف حتى تظهر هوية من يستخدمه من خلال الزي الذي يرتديه، مؤكداً أن الجمعية تستعد لتوزيع المعاطف في أوقات هطول الأمطار بالمتابعة لأحوال الطقس وحسب التوقعات خلال هذا الشهر المبارك.

وأفاد أن الجمعية وضعت خطة للطوارئ بالنسبة لوجبات الإفطار التي توزع على سفر الصائمين في ساحات المسجد الحرام، من خلال وضع سلسلة بشرية من المضيفين والمضيفات لتنظيم مسار للصائمين لاستلام وجبة الإفطار من نقطة التوزيع في حال تعذر فرش السفر بسبب غزارة الأمطار .

// انتهى //

23:48ت م

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