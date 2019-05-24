السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى تونس تقيم حفل إفطار رمضاني



تونس 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة لدى تونس اليوم حفل إفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك.

حضر الحفل معالي الوزير الممثل الشخصي للرئيس التونسي أزهر قروي شابي, ومعالي وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم, ومسؤولون تونسيون وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون في تونس ورؤساء الهيئات والمنظمات العربية وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية وأعضاء السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها .

وتبادل الحاضرون خلال الحفل التهاني بالشهر الفضيل.

//انتهى//

23:27ت م

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