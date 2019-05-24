اجتماعي / جمعية البر الخيرية بمركز الحريضة برجال ألمع تسير رحلتين لأداء العمرة لـ 82 معتمرًا



محايل 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

سيرت جمعية البر الخيرية بمركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع رحلتين لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، لـ 82 معتمرًا من الأشخاص المستفيدين من برامج الجمعية.

وأوضح مدير الجمعية الخيرية حسن بن موسى آل جابر أن الجمعية اعتادت في شهر رمضان المبارك من كل عام أن تسير رحلة لأداء مناسك العمرة لعدد من المستفيدين والمستفيدات من برامج الجمعية وذلك ضمن برنامج الحج والعمرة، مبيناً أن برنامج الحج والعمرة يأتي ضمن عدد من البرامج والمشروعات الخيرية التي تقدمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى لتنفيذ البرامج والمشروعات التي من شأنها إثراء العمل الخيري والاجتماعي بالمركز وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع شرائح المجتمع، وشكر جميع الداعمين لبرامج الجمعية من رجال أعمال ومن كافة شرائح المجتمع.

// انتهى //

23:26ت م

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