السعودية اليوم / أمطار على منطقة نجران



نجران 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم، أمطار غزيرة على منطقة نجران شملت مدينة نجران ومحافظاتها، والأجزاء المجاورة لها، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت الأودية والشعاب، ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

// انتهى //

23:26ت م

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