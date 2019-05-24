شكرا لقرائتكم خبر عن «الدفاع»: فتح القبول والتجنيد والابتعاث الخارجي من رتبة «جندي» إلى «رقيب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة الدفاع فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها، وبرامج الابتعاث الخارجي للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب) وذلك بداية من يوم (الأحد) الموافق 1440/9/21.

ودعت وزارة الدفاع الراغبين بالتقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد https://tajnid.mod.gov.sa للاطلاع على شروط وإجراءات التقديم والقبول.